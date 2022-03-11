Они хотят, чтобы и мы так жили? В Генштабе высмеяли экипировку "освободителей" (фото)

ВСУ разбомбили технику оккупантов, где, кроме устаревшей экипировки, нашли еще и похищенные у украинцев вещи

Россияне оставили военную технику и экипировку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия разгромила очередные танки российских захватчиков. В них нашли "героически" награбленные у украинцев вещи и позорную экипировку.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ и 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев.

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От экипажей танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. Случайно оставшиеся в живых оккупанты пока бегают по полям, бросив "героически" награбленное у украинцев.

В их технике нашли тапки, сахар, принтер и кухонный комбайн.

"Что в голове у тех животных? Убийцы и мародеры", – говорится в подписи к опубликованным фото.

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Разбитая техника и "трофеи" русской армии. Фото: 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев

В Генштабе высмеяли экипировку вражеской армии.

"Вторая армия мира – бутафория. Экипировка "асвабадителей". Они хотят, чтобы и мы так жили?!" – подписали фото в Генштабе.

Экипировка оккупантов. Фото: Генштаб

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