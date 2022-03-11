Они хотят, чтобы и мы так жили? В Генштабе высмеяли экипировку "освободителей" (фото)

Украинская армия разгромила очередные танки российских захватчиков. В них нашли "героически" награбленные у украинцев вещи и позорную экипировку.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ и 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев.
От экипажей танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. Случайно оставшиеся в живых оккупанты пока бегают по полям, бросив "героически" награбленное у украинцев.
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В их технике нашли тапки, сахар, принтер и кухонный комбайн.
"Что в голове у тех животных? Убийцы и мародеры", – говорится в подписи к опубликованным фото.
Разбитая техника и "трофеи" русской армии. Фото: 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев
В Генштабе высмеяли экипировку вражеской армии.
"Вторая армия мира – бутафория. Экипировка "асвабадителей". Они хотят, чтобы и мы так жили?!" – подписали фото в Генштабе.
Экипировка оккупантов. Фото: Генштаб
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