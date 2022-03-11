Не самолет: Арестович рассказал, что упало в столице Хорватии, а также о российском следе

Беспилотник мог быть запущен оккупантами с территории Украины

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Беспилотник, который накануне упал в столице Хорватии Загребе, вероятнее всего, был запущен с территории Украины и имеет российское происхождение.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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"Хорватские партнеры сейчас выясняют окончательно, какой беспилотный аппарат, кому принадлежит, как он прилетел туда, куда упал. Затем предоставят официальную информацию. Они сказали, что это с территории Украины", – заявил он.

Как отметил Арестович, это "наверняка не украинский беспилотник", потому что у Украины просто нет беспилотников, которые могут пролететь на такое расстояние.

"Это беспилотник, скорее всего, оперативно-тактического звена, то есть, скорее всего, российский, запускаемый с нашей территории, он потерял управление и залетел в Хорватию", – заявил советник главы ОПУ.

Напомним, в столице Хорватии Загребе 10 марта разбился неизвестный летательный аппарат. Инцидент произошел в районе Ярун, в юго-западной части хорватской столицы. В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей, о пострадавших людях не сообщалось.

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