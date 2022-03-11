Не літак: Арестович розповів, що впало в столиці Хорватії та про російський слід

Безпілотник, який напередодні впав у столиці Хорватії Загребі, найімовірніше, був запущений із території України та має російське походження.
Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Хорватські партнери зараз з'ясовують остаточно, який безпілотний апарат, кому належить, як він прилетів туди, куди впав. Потім нададуть офіційну інформацію. Вони сказали, що це з території України", – заявив він.
Як зазначив Арестович, це "напевно не український безпілотник", тому що Україна просто не має безпілотників, які можуть пролетіти на таку відстань.
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"Це безпілотник, швидше за все, оперативно-тактичної ланки, тобто, швидше за все, російський, який запускається з нашої території, він втратив управління і залетів до Хорватії", – заявив радник голови ОПУ.
Нагадаємо, у столиці Хорватії Загребі 10 березня розбився невідомий літальний апарат. Інцидент стався у районі Ярун, у південно-західній частині хорватської столиці. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів, про постраждалих людей не повідомлялося.
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