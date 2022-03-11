США выделят Украине $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи

Часть сумы распределят между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцам, покинувшим страну

Сенат поддержал выделение денег Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сенат США одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине и ее европейским союзникам на 13,6 млрд долл. Соответствующий законопроект принят 68 голосами на следующий день после того, как его поддержала Палата представителей.

Об этом сообщает Reuters.

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Общая сумма одобренной помощи составляет 13,6 млрд долларов . Речь идет о гуманитарной, военной и экономической помощи. Президент Джо Байден должен подписать документ не позднее пятницы, 11 марта.

Примерно половина этой суммы (6,5 млрд) будет направлена ​​на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. Из них 4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи двум миллионам украинцев, покинувших страну из-за войны, которую начала Россия.

Остальные средства пойдут на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и Восточной Европы.

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"Мы выполняем свои обещания поддерживать Украину, которая борется за свою жизнь со злым Владимиром Путиным", – заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Помощь от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, политическая реакция украинской власти на чрезвычайные ситуации была впечатляющей. В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса. Кроме того, она подчеркнула факт, что Украина выполнила все долговые обязательства.