США виділять Україні $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги

Частину суми розподілять між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги двом мільйонам українців, які залишили країну

Сенат підтримав виділення грошей Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на 13,6 млрд дол. Відповідний законопроєкт ухвалено 68 голосами наступного дня після того, як його підтримала Палата представників.

Про це повідомляє видання Reuters.

Реклама

Загальна сума схваленої допомоги становить 13,6 млрд доларів . Йдеться про гуманітарну, військову та економічну допомогу. Президент Джо Байден має підписати документ не пізніше п'ятниці, 11 березня.

Приблизно половина цієї суми (6,5 млрд) буде спрямована на гуманітарну допомогу та підтримку економіки країни. З них 4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги двом мільйонам українців, які залишили країну через війну, яку розпочала Росія.

Решта коштів піде на оборонні потреби України та союзників США у країнах Балтії та Східної Європи.

Реклама

"Ми виконуємо свої обіцянки підтримувати Україну, яка бореться за своє життя зі злим Володимиром Путіним", – заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер.

Допомога від МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів.

За словами директора МВФ Кристаліни Георгієвої, політична реакція української влади на надзвичайні ситуації справила враження. Зокрема, заходи щодо збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності обмінного курсу. Крім того, вона наголосила на тому, що Україна виконала всі боргові зобов'язання.