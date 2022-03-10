МВФ согласовал предоставление Украине 1,4 млрд долларов экстренной помощи

Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба МВФ.
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Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба МВФ.
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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.Герої не вмирають!