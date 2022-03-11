Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами (відео)

Інформація про постраждалих наразі з'ясовується

Ворог ударив по Дніпру. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі прогриміли перші з початку повномасштабної війни вибухи. Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня.

Про це повідомляє Telegram-канал Днепр Оперативный.

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За його даними, місцеві жителі повідомляють, що в один із районів Дніпра було завдано ракетних ударів. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Також вже з'явилися відео та фото влучення ракет у Дніпрі. Місцевих жителів просять не публікувати їх у Мережі. Проте очевидці виклали відео, на якому чути вибухи. Коли ворог атакував Дніпро, у місті включалися сирени.

"У місцях завданих ракетних ударів працюють рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих на даний момент відсутня", – повідомляє "Днепр Оперативный".

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Удар по Луцьку

Приблизно в той же час, що і в Дніпрі, близько 6 ранку, ворог атакував Луцьк . В результаті виникла пожежа, дим піднявся високо над містом.

Після серії вибухів у місті щось спалахнуло. Рятувальники поки що не надавали інформацію про те, що сталося.

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