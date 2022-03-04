Эвакуироваться из Чернигова пока опасно — большой риск попасть под обстрел колонны

Жителей Черниговской области призывают дождаться открытия "зеленого коридора" / Коллаж "Сегодня"

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус изложил позицию по поводу эвакуации мирного населения области. По его словам, сейчас выдвигаться за пределы региона опасно, так как остается высокий риск обстрела оккупантом организованных колонн.

Реклама

Об этом Чаус сказав в своей Телеграмм-канале.

"На сегодняшний день обстреливается не только город Чернигов, но и трасса Чернигов-Киев и другие имеющиеся обходные пути. Это очень большие опасности. И мы расцениваем, что эти риски выше, чем если наши люди будут оставаться в подвалах. К моменту согласования установка "зеленого коридора", — пишет чиновник.

Он советует дождаться организации "зеленого коридора" и только потом выезжать из города. А пока — прятаться в укрытиях и подвалах.

Реклама