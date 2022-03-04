Евакуюватися з Чернігова поки що небезпечно — великий ризик потрапити під обстріл колони

Жителей Черниговской области призывают дождаться открытия "зеленого коридора" / Коллаж "Сьогодні"

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Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус виклав позицію щодо евакуації мирного населення області. За його словами, зараз висуватися за межі регіону є небезпечним, оскільки залишається високий ризик обстрілу окупантом організованих колон.

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Про це Чаус сказавши у своїй телеграм-каналі.

"На сьогоднішній день обстрілюється не тільки місто Чернігів, а й траса Чернігів-Київ та інші наявні обхідні шляхи. Це дуже великі небезпеки. І ми розцінюємо, що ці ризики вищі, ніж якщо наші люди залишатимуться у підвалах. До моменту погодження установка " зеленого коридору", – пише чиновник.

Він радить дочекатися організації "зеленого коридору" і лише потім виїжджати із міста.

"Спочатку – "зелений коридор", потім – евакуюємо людей. Інакше не буде", – попереджає Чаус.