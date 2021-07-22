Еврокомиссия готова обсудить с Украиной вопрос "Северного потока – 2", но пока не получала запроса

На брифинге отметили, что Украина является надежным партнером Европейского Союза по транзиту газа

Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года. Как заявила на брифинге официальний представитель Еврокомиссии Дана Спинант, украинская сторона является надежным партнером.

Об этом передает РБК-Украина.

Представитель отметила, что Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и Германии о "Северном потоке – 2".

"Украина является надежным партнером Европейского Союза по транзиту газа, и Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о продлении договора о транзите", – говорит Спинант.

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Она добавила, что Брюссель готов обсуждать вопросы "Северного потока – 2" с Киевом, но пока не получал официального запроса.

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

В свою очередь в Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

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