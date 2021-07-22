Єврокомісія готова обговорити з Україною питання "Північного потоку – 2", але поки не отримувала запиту

На брифінгу зазначили, що Україна є надійним партнером Європейського союзу по транзиту газу

Європейська комісія готова підтримати переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Як заявила на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант, українська сторона є надійним партнером.

Про це передає РБК-Україна.

Представник зазначила, що Єврокомісія взяла до відома заяву США та Німеччини по "Північному потоку – 2".

"Україна є надійним партнером Європейського союзу по транзиту газу, і Єврокомісія готова підтримати дискусії про продовження договору про транзит", – каже Спінант.

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Вона додала, що Брюссель готовий обговорювати питання "Північного потоку – 2" з Києвом, але поки не отримував офіційного запиту.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

В свою чергу в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки цей питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

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