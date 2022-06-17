Европа осознала, кто такой Путин и что такое Россия – Арсений Яценюк

Украина с ЕС – единая семья, исторически и ценностно, заявил Арсений Яценюк / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Расчет Путина на слабость Европы не оправдался, руководители стран ЕС отдают себе отчет, какую угрозу представляет собой Россия.

Такое мнение высказал глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, комментируя визит лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии для итальянского издания Adnkronos.

Реклама

"Европа осознала, кто такой Путин и что такое Россия и какую угрозу они несут для всех стран, чьи руководители прибыли в Украину", – сказал экс-премьер.

Арсений Яценюк подчеркнул, что визит в Киев четырех европейских лидеров – это демонстрация единства Европейского Союза в поддержке Украины, "это демонстрация народу Украины, что ЕС вместе с нами, и это демонстрация Путину, что его расчет на слабость Европы и его традиционные связи с Италией, Германией и Францией не оправдались".

"Важно дальше удерживать единство ЕС и, несмотря на все вызовы – такие как высокие цены на энергоносители или продукты питания, – устоять и наоборот стать сильнее, освободиться от российского энергетического, сырьевого и политического шантажа", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что украинцы борются и готовы дальше бороться до победы.