Європа усвідомила, хто такий Путін і що таке Росія – Арсеній Яценюк

Україна з ЄС – єдина сім'я, історично та ціннісно, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Розрахунок Путіна на кволість Європи не виправдався, очільники країн ЄС усвідомлюють, яку загрозу становить Росія.

Таку думку висловив голова КБФ, прем‘єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, коментуючи візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії для італійського видання Adnkronos.

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"Європа усвідомила, хто такий Путін і що таке Росія, і яку загрозу вони несуть для всіх країн, чиї очільники прибули до України", – сказав експремєр.

Арсеній Яценюк наголосив, що візит до Києва чотирьох європейських лідерів – це демонстрація єдності Європейського Союзу в підтримці України, "це демонстрація народу України, що ЄС разом з нами, і це демонстрація Путіну, що його розрахунок на кволість Європи та його традиційні зв’язки з Італією, Німеччиною і Францією не виправдалися".

"Надважливо далі утримувати єдність ЄС і попри всі виклики – як-то високі ціни на енергоносії чи продукти харчування, – встояти і навпаки стати сильнішими, звільнитися від російського енергетичного, сировинного і політичного шантажу", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що українці, боряться і готові далі боротися до перемоги.