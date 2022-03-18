Зеленский и народ Украины предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Европейские политики выдвигают Зеленского и украинский народ на Нобелевскую премию мира/Фото: коллаж: "Сегодня"

Группа действующих и бывших европейских политиков подала в Нобелевский комитет письмо с просьбой номинировать президента Владимира Зеленскогои народ Украины на Нобелевскую премию мира. Для этого необходимо пересмотреть процедуру номинации и продлить срок подачи заявки до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщает Суспільне.

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Соответствующую просьбу группа действующих и бывших европейских политиков изложила в письме комитету Нобелевской премии.

"Смелые украинцы и украинки борются за сохранение демократии и самоуправления. От стойкого сопротивления демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского к мужчине, который со слезами на глазах прощается с семьей, чтобы защищать свою страну, весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма... Мы верим, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на их стороне", — говорится в обращении.

Номинации обычно должны быть представлены до 1 февраля года присуждения. Номинации, присуждаемые членами Комитета, могут подаваться и после этого последнего срока, но не позднее, чем до первого собрания Комитета.

Европейские политики добавили:

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"Мы понимаем, что это нарушение процедуры, однако верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации. Наш демократический долг — противостоять авторитаризму и поддерживать народ, который борется за демократию и право на самоуправление".

Среди подписавших письмо – бывший министр иностранных дел Эстонии, член Европейского парламента Урмас Паэт, бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, директор по политическим вопросам Гаагского центра стратегических исследований и бывший член парламента Ган тен Бруке, член Европейского парламента и вице-президент EV Эстер де Ланж, член Европейского парламента Катрин Лангензипен, бывшие министры обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и Йорис Воргоєв, бывшие министры иностранных дел Нидерландов Бернард Бот, Берт Коендерс и Максим Фэрхагэн, бывший вицепремьер-министр Нидерландов, премьер-министр Европейского парламента Гай Верхофстадт и другие.

Зеленский с Макроном обсудили войну в Украине

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговорсо своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили войну в Украине.

"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание — продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", — сообщил Владимир Зеленский.

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