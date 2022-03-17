Зеленский с Макроном обсудили войну в Украине

Лидеры государств провели телефонный разговор

Разговор между президентами состоялся 17 марта/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили войну в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание — продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", — сообщил Владимир Зеленский.

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции .

. Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов . Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью. Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы , чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения. Напомним, 14 марта в Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.

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