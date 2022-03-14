"Скоты, убирайтесь в Россию": жители Херсонщины перекрыли дорогу оккупантам

В Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Твари, скоты, домой!" – такие слова "радости" звучат в сторону российских оккупантов на Херсонщине. Местные жители перекрыли дорогу колонне рашистов. Те открыли огонь в воздух. Они еще не понимают, что мы не боимся их пуль", – говорится в подписи к видео.