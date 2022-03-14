Переговоры РФ и Украины: Подоляк озвучил требования Киева

Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"У нас все по плану, в отличие от Российской Федерации. Мы работаем, мы защищаем страну... Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся наконец-то довести до них, что 19-й день войны – это 19 -й день великого подвига страны. Наши позиции неизменны – мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, политических урегулированиях", – сказал Подоляк.
По его словам, разговор с Россией будет тяжелым:
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"РФ хоть и отдает себе отчет во всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами – правильный выбор стратегии".
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ?? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Украина ожидает прогресса на переговорах
Ранее советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.
Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.
"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", – объяснил Подоляк.