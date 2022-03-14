Переговоры РФ и Украины: Подоляк озвучил требования Киева

Позиции украинской стороны остаются неизменными

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Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"У нас все по плану, в отличие от Российской Федерации. Мы работаем, мы защищаем страну... Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся наконец-то довести до них, что 19-й день войны – это 19 -й день великого подвига страны. Наши позиции неизменны – мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, политических урегулированиях", – сказал Подоляк.

По его словам, разговор с Россией будет тяжелым:

"РФ хоть и отдает себе отчет во всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами – правильный выбор стратегии".

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ?? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Украина ожидает прогресса на переговорах

Ранее советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.

Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.

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