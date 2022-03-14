Кулеба попросил у Запада боевые самолеты для двух целей

Украина должна вернуть контроль над небом, подчеркнул министр

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Украина ожидает, что западные союзники предоставят ей истребители, чтобы остановить бомбардировки украинских городов, а также уничтожать колонны российской техники.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире американского телеканала CBS. На вопрос, какие виды военной техники нужны Украине от партнеров, глава МИД ответил:

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"Если мы потеряем контроль над небом, мы не сможем предотвратить две вещи: мы не сможем остановить российские бомбардировщики, которые разрушают наши города и убивают мирных жителей. И мы не можем уничтожать российские колонны, направляющиеся к нашим крупным городам, на дорогах. Для достижения этих двух целей нам нужно больше самолетов. Это самая насущная проблема".

Кулеба подчеркнул, что не понимает объяснений союзников, почему Украине нельзя давать боевые самолеты.

"С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолеты... У нас нет времени на такой дипломатический пинг-понг", – заявил министр.

Кулеба не согласен с аргументами США, что передача самолетов приведет к еще большему напряжению в отношениях с Россией.

"Беспилотники – это не эскалация, а самолеты – это эскалация. Какая за этим логика? Противотанковые средства – это не эскалация, а самолеты – это эскалация... Что еще должна сделать Россия, чтобы все поняли, что они уже достигли пика эскалации? Они применили оружие, запрещенное международными конвенциями. Почему мы так боимся очередной эскалации?" – подчеркнул он.

По словам главы МИД, Украина просит об очень простой вещи – "дайте нам все необходимое оружие, и мы будем сражаться за свою землю и за свой народ".

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Польша готова дать Украине самолеты, но решение затягивается

О возможной передаче ВСУ польского парка истребителей МиГ-29, на которых умеют летать наши пилоты, заговорили еще 6 марта.

США очень быстро дали "зеленый свет" НАТО на поставку истребителей Украине. Однако передача самолетов затянулась.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Вашингтоне предложение Польши называют необоснованным.

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