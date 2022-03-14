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Кулеба попросив у Заходу бойові літаки для двох цілей

Павло Заяць Павло Заяць
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14 березня, 11:06
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Україна має повернути контроль над небом, наголосив міністр
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна очікує, що західні союзники нададуть їй винищувачі, щоб зупинити бомбардування українських міст, а також знищувати колони російської техніки.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі американського телеканалу CBS. На запитання, які види військової техніки потрібні Україні від партнерів, глава МЗС відповів:

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"Якщо ми втратимо контроль над небом, ми не зможемо запобігти двом речам: ми не зможемо зупинити російські бомбардувальники, які руйнують наші міста і вбивають мирних жителів. І ми не можемо знищувати російські колони, що прямують до наших великих міст, на дорогах. Для досягнення цих двох цілей нам потрібно більше літаків. Це найнагальніша проблема".

Кулеба наголосив, що не розуміє пояснень союзників, чому Україні не можна давати бойові літаки.

"З одного боку, всі готові це зробити, але нічого не відбувається, і ми не отримуємо літаки... Ми не маємо часу на такий дипломатичний пінг-понг", – заявив міністр.

Кулеба не згоден з аргументами США, що передача літаків призведе до ще більшої напруги у відносинах із Росією.

"Безпілотники – це не ескалація, а літаки – це ескалація. Яка за цим логіка? Протитанкові засоби – це не ескалація, а літаки – це ескалація... Що ще має зробити Росія, щоб усі зрозуміли, що вони вже досягли піку ескалації? Вони застосували зброю, заборонену міжнародними конвенціями. Чому ми так боїмося чергової ескалації?" – наголосив він.

За словами глави МЗС, Україна просить про дуже просту річ – "дайте нам усю необхідну зброю, і ми боротимемося за свою землю і за свій народ".

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Польща готова дати Україні літаки, але рішення затягується

Про можливу передачу ЗСУ польського парку винищувачів МіГ-29, на яких вміють літати наші пілоти, заговорили ще 6 березня.

США дуже швидко дали "зелене світло" НАТО на постачання винищувачів Україні. Проте передача літаків затягнулася.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Вашингтоні пропозицію Польщі називають необґрунтованою .

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"Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також підтверджуємо, що домовленості американської сторони з Польщею – досягнуті... То коли буде рішення? Слухайте: у нас війна! Адже це не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це якнайшвидше. Не перекладайте відповідальність, а надішліть нам літаки", – заявив Зеленський.

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