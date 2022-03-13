Уничтожено много самолетов: Генштаб подсчитал потери врага

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава. Боевых бронированных машин уничтожено – 1226.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 13 марта.
Далее по теме
Потери общие:
- личного состава – свыше 12 000 человек,
- танков ‒ 374 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1226 ед.;
- артиллерийских систем – 140 ед.;
- РСЗО – 62 ед.;
- средства ПВО – 34 ед.;
- самолетов – 74 ед.;
- вертолетов – 86 ед.;
- автомобильной техники – 600 ед.;
- кораблей/катеров – 3 ед.;
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
Отметим, что во вчерашней сводке военные указывали 57 сбитых самолетов. Спустя сутки, в сегодняшней сводке указано уже 74 сбитых самолета оккупантов.
Потери оккупантов в авиации
Противовоздушная оборона государства сегодня минусует:
- два российских вертолета Ка-52;
- один Су-34;
- один неустановленный истребитель (вероятно, Су-30см или Су-34);
- два беспилотных летательных аппарата.
Украинцы дерутся пострашнее "театральных" чеченцев
В бою украинские военные показывают себя не хуже чеченцев, заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров. Более того, ВСУ всего за две недели войны буквально сожгли целый ряд мифов о России для мира – о сильной армии, законах, истории и т. д.
"Из того, что сейчас происходит в Украине, сделано 99% т. н. российской истории: это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых… Закон – фейк, армия – фейк, экономика – фейк, история – фейк, величие – фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина, – фейк", - сказал журналист.