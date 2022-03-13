Уничтожено много самолетов: Генштаб подсчитал потери врага

Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий

Оккупанты несут большие потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава. Боевых бронированных машин уничтожено – 1226.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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В скобках указаны общие потери с 24 февраля по 13 марта.

Потери общие:

личного состава – свыше 12 000 человек,

танков ‒ 374 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1226 ед.;

артиллерийских систем – 140 ед.;

РСЗО – 62 ед.;

средства ПВО – 34 ед.;

самолетов – 74 ед.;

вертолетов – 86 ед.;

автомобильной техники – 600 ед.;

кораблей/катеров – 3 ед.;

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Отметим, что во вчерашней сводке военные указывали 57 сбитых самолетов. Спустя сутки, в сегодняшней сводке указано уже 74 сбитых самолета оккупантов.

Потери оккупантов в авиации

Противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно, Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

Украинцы дерутся пострашнее "театральных" чеченцев

В бою украинские военные показывают себя не хуже чеченцев, заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров. Более того, ВСУ всего за две недели войны буквально сожгли целый ряд мифов о России для мира – о сильной армии, законах, истории и т. д.

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"Из того, что сейчас происходит в Украине, сделано 99% т. н. российской истории: это смерть мифа о князьях, героях и Суворовых… Закон – фейк, армия – фейк, экономика – фейк, история – фейк, величие – фейк. Покорность украинцев, ожидающих освободительную армию Путина, – фейк", - сказал журналист.