Переговори РФ і України: Подоляк озвучив вимоги Києва

Україна чекає від Росії припинення вогню і негайного відведення військ.
Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк перед четвертим туром переговорів з РФ.
"У нас все за планом, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну... Буквально за декілька хвилин почнуться перемовини з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо нарешті довести до них, що 19-й день війни – це 19-й день великого подвигу країни. Наші позиції незмінні – мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, якісь політичні врегулювання", – сказав Подоляк.
За його словами, розмова з Росією буде важкою:
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"РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії".
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ?? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Україна чекає прогресу на переговорах
Раніше радник глави Офісу українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують постійно.
Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.
"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чуйно ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші позиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню тощо", – пояснив Подоляк.