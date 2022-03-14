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Переговори РФ і України: Подоляк озвучив вимоги Києва

Павло Заяць Павло Заяць
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14 березня, 11:21
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Позиції української сторони залишаються незмінними
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна чекає від Росії припинення вогню і негайного відведення військ.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк перед четвертим туром переговорів з РФ.

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"У нас все за планом, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну... Буквально за декілька хвилин почнуться перемовини з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо нарешті довести до них, що 19-й день війни – це 19-й день великого подвигу країни. Наші позиції незмінні – мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, якісь політичні врегулювання", – сказав Подоляк.

За його словами, розмова з Росією буде важкою:

"РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії".

Україна чекає прогресу на переговорах

Раніше радник глави Офісу українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують постійно.

Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.

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"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чуйно ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші позиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню тощо", – пояснив Подоляк.

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