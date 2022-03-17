Зеленський з Макроном обговорили війну в Україні

Лідери держав провели телефонну розмову

Розмова між президентами відбулася 17 березня/Фото: Ludovic Marin/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Сторони обговорили війну в Україні.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

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"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага — продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", — повідомив Володимир Зеленський.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції .

. Українські військові збили ще два літаки російських окупантів . Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю. Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси , ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження. Нагадаємо, 14 березня на Херсонщині місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупантів і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ відкрили вогонь у повітря.

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