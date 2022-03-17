Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти обстріляли Київ, є жертви

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 19:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Внаслідок обстрілів сталася пожежа
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 17 березня обстріляли Святошинський район Києва, є жертви.

"17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. На жаль, загинула 1 людина. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 10 чол. особового складу. Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває. На місці задіяно 1 од. пожежної техніки та 5 чол. особового складу", – повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Реклама

Ще один виклик до ДСНС надійшов про загоряння на складі.

"Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряду, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина. На місці задіяно 15 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

Реклама

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Внаслідок обстрілу у Києві загинула заслужена артистка України

17 березня стало відомо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.

Непоправне горе в родині Молодого театру. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю, – йдеться в пості Молодого театру у Facebook.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти