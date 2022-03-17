Окупанти обстріляли Київ, є жертви

Внаслідок обстрілів сталася пожежа

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 17 березня обстріляли Святошинський район Києва, є жертви.

"17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. На жаль, загинула 1 людина. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 10 чол. особового складу. Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває. На місці задіяно 1 од. пожежної техніки та 5 чол. особового складу", – повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

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Ще один виклик до ДСНС надійшов про загоряння на складі.

"Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряду, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина. На місці задіяно 15 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

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/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

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Внаслідок обстрілу у Києві загинула заслужена артистка України

17 березня стало відомо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.