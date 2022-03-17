Оккупанты обстреляли Киев, есть жертвы

В результате обстрелов произошел пожар

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 17 марта обстреляли Святошинский район Киева, есть жертвы.

"17 марта около 16:30 в Службу спасения 101 поступило несколько сообщений одновременно о пожарах в Святошинском районе столицы. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. К сожалению, погиб 1 человек. На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 10 чел. личного состава. Также неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5000 кв. м. Ликвидация продолжается. На месте задействована 1 ед. пожарной техники и 5 чел. сообщает прессслужба ГСЧС в Facebook.

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Еще один вызов в ГСЧС поступил о возгорании на складе.

"Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего осуществляется тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб 1 человек. На месте задействовано 15 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

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/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

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В результате обстрела в Киеве погибла заслуженная артистка Украины

17 марта стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.