Евросоюз обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли в нем Украина?

ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Фото: dsnews.ua

Европейский союз исключил из "зеленого" списка стран Молдову, Боснию и Герцеговину. Теперь туристам оттуда временно рекомендуется ограничить несущественные поездки в страны ЕС. Кроме того, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в "зеленом" списке.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:

Австралия

Канада

Чили

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

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Ситуация в Украине

Все области Украины по состоянию на 22 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже во многих областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

Ранее мы сообщали, что Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину.

Также напомним, в Украине стремительно растет смертность от COVID-19, а больницы заполнены.