Фанеры больше не будет. В Офисе президента ставят нормальные двери (видео)

Спустя более двух месяцев, в администрации главы государства все же начали работы по замене изуродованных протестующими дверей

На 73-ий день после беспорядков на Банковой и после мягкого приговора активисту Сергею Стерненко в Офисе президента начали устанавливать дверь, сломанную его сторонниками.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

1 июня к зданию приехали рабочие, которые начали делать замеры для установки двери. При этом их и инструменты предварительно обнюхала специально обученная собака.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Во время экскурсии гид одной из групп посоветовал туристам сфотографироваться с отсутствующей дверью, пока есть такая возможность, поскольку в скором времени фанеры, которая прикрывает входной проем, больше не будет.

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Напомним, в день рождения Стерненко, 20 марта, под зданием Офиса президента прошла акция "Не слышишь? Увидишь!". Сторонники активиста устроили митинг, превратившийся затем в маленький погром – среди прочего были повреждены дверь и табличка на фасаде. Ущерб оценили в 2 млн гривен.

Ранее сайту "Сегодня" в ОП сообщали о намерении начать установку двери 22 мая. Якобы до этого времени заменить ее работникам мешала погода.