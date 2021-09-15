"Феникс-1" будет глазами украинской ПВО: армия получила новую технику

РЛС "Феникс-1" поможет нашим военным. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия получила на вооружение новейшую радиолокационную систему обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1" украинского производства, которая поможет силам противовоздушной обороны следить за небом над Украиной. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, трехкоординатная РЛС прошла ряд успешных испытаний и будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

РЛС "Феникс-1". Фото: iskra.zp.ua

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех. Благодаря объединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО по обнаружению и поражению воздушных целей", – сказал Таран.

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"Фениксы" будут помогать ЗРК "Бук". Фото: Минобороны

Что такое РЛС "Феникс-1"

Основное назначение РЛС – выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса. Ключевыми элементами технологического успеха этой разработки является построение передающего устройства на современных твердотельных модулях, использование технологий цифровых антенных решеток, реализация на новой элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, которые работают по разработанным на предприятии "Искра" высокоэффективными методами.

Вся аппаратура размещается на одной транспортной единице отечественного производства, что позволяет выполнять развертывание и свертывание РЛС в считанные минуты.

Полученная информация с трехкоординатной радиолокационной станции передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений, что позволит применять подразделения зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" эффективнее.

Как мы писали ранее, в Украине разработали радиолокационную станцию ​​мониторинга космического пространства собственной разработки "Збруч", которая даже может предотвратить удар из космоса.

Также "Сегодня" писали о разработке на одном из оборонных предприятий во Львове комплекса, способного обнаружить артиллерию врага. Речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2". Инженеры отказались от российских комплектующих и теперь получили более чувствительные микрофоны.