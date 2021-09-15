"Фенікс-1" буде очима української ППО: армія отримала нову техніку

РЛС "Фенікс-1" допоможе нашим військовим. Колаж "Сьогодні"

Українська армія отримала на озброєння нову радіолокаційну систему виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1" українського виробництва, яка допоможе силам протиповітряної оборони стежити за небом над Україною. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, трикоординатна РЛС пройшла ряд успішних випробувань і буде застосовуватися в складі зенітного ракетного комплексу "Бук-М1".

РЛС "Фенікс-1". Фото: iskra.zp.ua

"Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі", – сказав Таран.

Реклама

"Фенікси" допомагатимуть ЗРК "Бук". Фото: Міноборони

Що таке РЛС "Фенікс-1"

Основне призначення РЛС – виявлення в зоні огляду, супроводження і вимір трьох координат повітряних об'єктів та їх швидкості в складі зенітно-ракетного комплексу. Ключовими елементами технологічного успіху цієї розробки є побудова передавального пристрою на сучасних твердотільних модулях, використання технологій цифрових антенних решіток, реалізація на новій елементній базі спеціальних обчислювачів радіолокаційних сигналів, які працюють за розробленими на підприємстві "Іскра" високоефективними методами.

Вся апаратура розміщується на одній транспортній одиниці вітчизняного виробництва, що дозволяє виконувати розгортання і згортання РЛС за лічені хвилини.

Отримана інформація з трикоординатної радіолокаційної станції передається на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів, що дозволить застосовувати підрозділи зенітних ракетних комплексів "Бук-М1" ефективніше.

Як ми писали раніше, в Україні розробили радіолокаційну станцію моніторингу космічного простору власної розробки "Збруч", яка навіть може запобігти удару з космосу.

Також "Сьогодні" писали про розробку на одному з оборонних підприємств у Львові комплексу, здатного виявити артилерію ворога. Йдеться про випробування розвідувального автоматизованого звукометричного акустичного комплексу 1АР1 "Положення-2". Інженери відмовилися від російських комплектуючих і тепер отримали чутливіші мікрофони.