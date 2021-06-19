Дугарь посетила ОП, а в Москве загорелся склад с пиротехникой – главные новости СЕГОДНЯ

В Киеве появился памятник медикам, умершим от COVID-19, а в России разбился самолет с парашютистами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров, а фигурантка дела Шеремета Дугарь посетила ОП – сайт "Сегодня" собрал главные новости субботы, 19 июня.

Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с вступлением в ряды ВСУ.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины становятся сильнее. Сильнее по меньшей мере в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины", – отметил глава государства.

В Киеве появился памятник медикам, умершим от COVID-19

На территории Киевской городской клинической больницы №4 открыли мемориал погибшим от СOVID-19 медикам. На символической "Свече жизни" и мемориальной стене памяти "Матовое стекло" нанесены фамилии 170 медицинских работников со всей Украины, которые погибли, спасая жизни пациентов. Идея мемориала в том, что на стене памяти время от времени могут появляться новые имена медиков-героев.

Мемориал погибших от коронавируса медикам. Фото: Михаил Радуцкий/Facebook

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Фигурантка дела Шеремета Дугарь посетила ОП

Обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военная медсестра Яна Дугарь посетила Офис президента. Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, она посетила ОП для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины. Вместе с Дугарь и ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Роман Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился и руководитель ОП Андрей Ермак.

Яна Дугарь была на встрече, которую посетил и Андрей Ермак. Коллаж: "Сегодня"

В России разбился самолет с парашютистами

В Кемеровской области самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение. При аварийной посадке самолет столкнулся с лесным массивом. Есть погибшие и раненые. По информации СМИ, которые ссылаются на свои источники, стало известно, что число жертв увеличилось до семи, еще 12 пострадавших. Всего на борту, по предварительным данным, было 19 человек, в том числе двое пилотов.

В Москве загорелся склад с пиротехникой

В субботу, 19 июня, в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар – предварительно, загорелся склад пиротехники. О пострадавших не сообщалось. Движение транспорта было ограничено на Лужнецкой набережной на двух полосах из трех.