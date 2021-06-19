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Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров (видео)

19 июня 2021 13:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Президент поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

В субботу, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с вступлением в ряды ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины становятся сильнее. Сильнее по меньшей мере в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованные, хорошо подготовленные, умные и отважные патриоты Украины", – отметил глава государства

Он поздравил их с присвоением первого офицерского звания в рядах ВСУ.

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"Пусть родная земля, родительская поддержка и материнская молитва всегда оберегают вас и придают силы на очень непростом, но священном пути – защитника родной земли", – подытожил президент.

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Ранее мы сообщали, что США выделили ВСУ новый пакет военной помощи в 150 млн долларов, который включает в себя радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и беспилотники нового поколения для украинской армии.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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