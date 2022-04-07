Фонд Бориса Колесникова осуществляет масштабную эвакуацию жителей Донбасса

Эвакуация жителей Донецкой области / Фото: Фонд Бориса Колесникова

6 апреля Фонд Бориса Колесникова организовал эвакуационные поезда для жителей Донецкой области в связи с возможным обострением ситуации в регионе. Следовательно, 1100 жителей Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута уже сегодня доберутся в более безопасные города на западе Украины.

1100 жителей доберутся в более безопасные города / Фото: Фонд Бориса Колесникова

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Фонд считает обязанностью поддержать государство в это нелегкое время и сконцентрироваться на помощи гражданам Украины, нуждающимся в этом. Так, за последний месяц при поддержке благотворителей было передано более 30 тысяч килограммов мясной и колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" на нужды территориальных общин и обеспечены отдельные центры для переселенцев кондитерскими изделиями "Конти".

Продукты для для переселенцев / Фото: Фонд Бориса Колесникова

При участии благотворительного Фонда была организована доставка из-за границы 70 тысяч килограммов гуманитарного груза – продуктов и медикаментов. Эта помощь поступила в Донецкую область. Кроме того, вместе с хоккейным клубом "Донбасс" Фонд осуществляет автобусные перевозки жителей области в Днепр.

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Автобусные перевозки жителей Донецкой области в Днепр / Фото: Фонд Бориса Колесникова

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 13 лет подряд направляет усилия на поддержку детей, талантливой молодежи и малозащищенных слоев населения.