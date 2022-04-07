Фонд Бориса Колеснікова здійснює масштабну евакуацію мешканців Донеччини

Евакуація мешканців Донецької області / Фото: Фонд Бориса Колесникова

6 квітня Фонд Бориса Колеснікова організував евакуаційні поїзди для мешканців Донецької області у зв’язку з можливим загостренням ситуації в регіоні. Відтак 1100 жителів Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута вже сьогодні дістануться більш безпечних міст на заході України.

1100 жителів дістануться більш безпечних міст / Фото: Фонд Бориса Колесникова

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Фонд вважає обов’язком підтримати державу у цей нелегкий час та сконцентруватися на допомозі громадянам України, які цього потребують. Так, за останній місяць за підтримки благодійників було передано більш ніж 30 тисяч кілограмів м'ясної і ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" на потреби територіальних громад та забезпечені окремі центри для переселенців кондитерськими виробами "Конті".

Продукти для переселенців / Фото: Фонд Бориса Колесникова

За участі благодійного Фонду була організована доставка з-за кордону 70 тисяч кілограмів гуманітарного вантажу – харчової продукції та медикаментів. Допомога доставлена на Донеччину. Крім того, разом з хокейним клубом "Донбас" Фонд здійснює автобусні перевезення мешканців області до Дніпра.

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Автобусні перевезення мешканців Донецької області у Дніпро / Фото: Фонд Бориса Колесникова

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова 13 років поспіль спрямовує зусилля на підтримку дітей, талановитої молоді та малозахищених верств населення.