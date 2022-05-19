Фонд Бориса Колесникова продолжает заботиться о социально незащищенных слоях населения

Фонд Бориса Колесникова помогает жителям Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас каждый украинец вносит свой посильный вклад в борьбу с врагом и такую ожидаемую победу. А значит и благотворители и волонтеры держат гуманитарный фронт и оказывают помощь всем нуждающимся.

В частности, благотворительному Фонду Бориса Колесникова с 1 по 15 мая удалось:

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Поспособствовать ввозу из-за границы в донецкий регион около 110 000 килограммов гуманитарной помощи. Благотворители обеспечили социально незащищенные и многодетные семьи, людей с инвалидностью и мам с маленькими детьми медикаментами, одеждой, продуктами питания и предметами гигиены.

Ежедневно передавать продуктовые наборы работникам учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Константиновской общины.

Поздравить с Днем Победы ветеранов Второй мировой войны из Дружковки и Константиновки, передать им товары первой необходимости и продукты питания.

Отправить около 10 000 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" жителям громад, наиболее пострадавших от действий российских оккупантов.

Отправить в детские центры Закарпатья, которые приютили детей-сирот с востока и юга Украины, 1100 сладких наборов ТМ "Конти".

Напомним, Фонд Бориса Колесникова с начала полномасштабной российско-украинской войны эвакуировал с Донетчины в более безопасные города 2500 человек, поддержал медицинские учреждения региона, а также раздал малоимущим около 310 000 килограммов гуманитарной помощи.

Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова

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Гуманитарная помощь от бизнеса

Напомним, с начала войны предприятия SCM и фонд Рината Ахметова поддерживают украинцев и ВСУ. Бизнесмен Ринат Ахметов в первые дни войны публично заявил о своей позиции по поводу преступной войны России против Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина скорее победила.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

С начала полномасштабной войны Фонд передал жителям Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 160 тысяч продуктовых наборов. Фонд оказывает и психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, открылась точка во Львове. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1100 человек.