Фонд Бориса Колеснікова продовжує опікуватися соціально незахищеними верствами населення

Фонд Бориса Колеснікова допомагає жителям Донецької області / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі кожен українець робить свій посильний вклад в боротьбу з ворогом і таку очікувану перемогу. Відтак, благодійники та волонтери тримають гуманітарний фронт та надають допомогу всім, хто її потребує.

Зокрема, благодійному Фонду Бориса Колеснікова з 1 по 15 травня вдалося:

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Посприяти завезенню з-за кордону до донецького регіону близько 110 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Благодійники забезпечили соціально незахищені і багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю та мам з маленькими дітками медикаментами, одягом, продуктами харчування і предметами гігієни.

Щоденно передавати продуктові набори працівникам закладів та організацій, які забезпечують життєдіяльність Костянтинівської громади.

Привітати із Днем Перемоги ветеранів Другої світової війни з Дружківки і Костянтинівки, передати їм товари першої необхідності та продукти харчування.

Відправити близько 10 000 наборів м'ясо-ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" мешканцям громад, які найбільше постраждали від дій російських окупантів.

Доправити до дитячих центрів Закарпаття, які прихистили дітей-сиріт зі сходу та півдня України, 1100 солодких наборів ТМ "Конті".

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова від початку повномасштабної російсько-української війни евакуював з Донеччини до більш безпечних міст 2500 людей, підтримав медичні заклади регіону, а також роздав малозабезпеченим близько 310 000 кілограмів гуманітарної допомоги.

Гуманітрана допомога від Фонда Бориса Колеснікова

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Гуманітарна допомога від бізнесу

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM та фонд Ріната Ахметова підтримують українців та ЗСУ. Бізнесмен Рінат Ахметов у перші дні війни публічно заявив про свою позицію щодо злочинної війни Росії проти України і пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна швидше перемогла.

З 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

З початку повномасштабної війни Фонд передав мешканцям України понад 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів та понад 160 тисяч продуктових наборів. Фонд надає і психологічну підтримку вимушеним переселенцям із регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, відкрилася точка у Львові. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано понад 1100 осіб.