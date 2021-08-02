Фонд Рината Ахметова получил мировое признание за борьбу с коронавирусом

Проект "Диджитал-физра" получил высокое признание

Ринат Ахметов был первым, кто пришел на помощь стране в борьбе с пандемией. В феврале 2020 года он объединил ресурсы Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и других активов SCM и выделил более 450 млн грн на помощь стране в борьбе с коронавирусом. Образовательный проект "Диджитал-физра" – часть проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" получил престижную международную награду.

Фонд Рината Ахметова одержал победу сразу в двух номинациях международной премии IPRA Golden World Awards. Она была учреждена в 1990 году Международной ассоциацией паблик рилейшнз (IPRA) и оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и достигнутым результатам. Созданный Фондом образовательный сериал "Диджитал-физра" одержал победу в номинациях – "Sport" и "NGO campaign".

"Фонд Рината Ахметова, ФК "Шахтер" и Министерство цифровой трансформации Украины объединили усилия для помощи стране в период карантина. Ведь только вместе можно успешно противостоять угрозе пандемии коронавируса. Результатом нашей синергии стал уникальный проект, который будет полезен каждому украинскому школьнику. Это цикл видеороликов для YouTube и Инстаграм о том, как важно помнить о спорте и здоровом образе жизни. Парадоксально, но проект через гаджеты и смартфоны, которые есть у каждого подростка, смог мотивировать ребят оторваться от экранов и уделить внимание своей физической форме. Поэтому эти видеоуроки будут актуальны и после карантина. Чтобы достучаться до сердец и умов школьников, мы сделали поистине удивительный шаг ‒ пригласили целую "звездную команду". Это звезды мирового футбола Андрей Пятов и Сергей Кривцов, а также популярные шоумены Олег Маслюк и Евгений Янович. Уверена, что таким звездным составом не может похвастаться никакой другой мотивационный проект", – рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Капитан ФК "Шахтер" Андрей Пятов уверен, что это успешное сотрудничество позволит совершить еще много добрых дел.

"Очень необычно и приятно было услышать, что наш совместный с Фондом Рината Ахметова проект получил мировое признание. Уверен, это заслуженная награда, ведь прежде в Украине не было подобных проектов, все пришлось делать впервые, в условиях пандемии. Мне в целом сильно нравится дружба, партнерство, которое связывает клуб и Фонд долгие годы. В прошлом году мы вместе помогали врачам бороться с коронавирусом, передавали тесты, оборудование больницам", – отметил он.

Актер юмористического шоу "Мамахохотала" Евгений Янович говорит о невероятном влиянии этого проекта на молодежь во время карантина.

"Проект "Диджитал-физкультура" стал воплощением нашего клевого порыва во время пандемии сделать что-то полезное и от души. И поскольку тогда мы не думали о наградах, теперь вдвойне приятно, что наш образовательный сериал заметили. Это, конечно, замечательно! Но помню, как на карантине меня отметили в сторис множество школьников. Дети писали, что начали повторять за нами и заниматься спортом, при этом соблюдая карантин. Как по мне, именно это и является главной победой", – сказал артист.

Директор телеканала НЛО TV Иван Букреев считает, что проект особо удался еще и благодаря юмору.

"Мы рады, что проект "Диджитал-физкультура" получил заслуженную награду от IPRA и гордимся, что причастны к популяризации спорта среди подрастающего поколения. Думаю, что многие важные темы легче продвигать с помощью юмора и знакомых медийных лиц. Потому здорово, что эти составляющие в проекте были одними из ключевых, а спорт стал именно таким, каким он нужен детям: увлекательным, веселым, с шутками и в игровой форме, а главное – полезным", – сказал он.

За премию "IPRA Golden World Awards" сражались сотни компаний из нескольких десятков стран со всех континентов. Фонд и компания ДТЭК – единственные представители Украины, получившие награду наряду с компаниями из Катара, Японии, Филиппин, Греции.

На диджитал-площадках Фонда и национальном телевидении аудитория проекта составила более 5 млн людей. А суммарная аудитория, учитывая пользователей платформы "Дія" и ротацию 20 национальных каналов, составила не менее 26 млн человек.

Все серии сериала "Диджитал-физра" размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на YouTube-канале.