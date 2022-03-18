Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям Киева

Гуманитарная помощь для нуждающихся во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Киева и области продолжают получать гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова. Продуктовые наборы адресно доставляются работниками территориальных служб социального обслуживания.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушенка. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете терслужбы соцзащиты, а именно пожилые и с особыми потребностями.

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На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл потребности в продуктовых наборах территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов Киева. Также Киевская область получила 1500 продуктовых наборов.

В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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