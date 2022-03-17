Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь для громад и больниц Киевской области

Часть помощи получила Киевская областная клиническая больница

Украинские беженцы. Фото Reuters

Около 1500 продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова передал сегодня Киевской облгосадминистрации. Часть этой помощи – 300 продуктовых наборов, получила Киевская областная клиническая больница. Они предназначены для раненых со всей территории Киевской области.

"Сейчас мы получили благотворительную помощь от Фонда Рината Ахметова. Полученные продуктовые наборы в первую очередь будут направлены жителям регионов Киевщины, которые пострадали больше всего – Буча, Ирпень, Бородянка. Недавно Фонд уже предоставил нам лекарственные средства и расходные материалы более чем на 7 млн грн. Эта помощь уже распределена между учреждениями здравоохранения региона. Спасибо Фонду за помощь, поддержку и сотрудничество. Все будет Украина!" – сказал заместитель директора Департамента здравоохранения Киевской ОГА Александр Светлый.

Другие приоритетные категории получателей помощи – пожилые люди и с особыми потребностями, вынужденные переселенцы.

Реклама

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Напомним, что с начала войны Фонд уже полностью закрыл потребности в продуктовых наборах территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Реклама

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.