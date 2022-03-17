Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу для громад та лікарні Київщини

Частину допомоги отримала Київська обласна клінічна лікарня

Українські біженці. Фото Reuters

Близько 1 500 продуктових наборів Фонд Ріната Ахметова передав сьогодні Київській облдержадміністрації. Частину цієї допомоги – 300 продуктових наборів, отримала Київська обласна клінічна лікарня. Вони призначені для поранених зі всієї території Київщини.

"Наразі ми отримали благодійну допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Отримані продуктові набори насамперед будуть спрямовані до жителів регіонів Київщини, які постраждали найбільше – Буча, Ірпінь, Бородянка. Нещодавно Фонд уже надав нам лікарські засоби та витратні матеріали більше ніж на 7 млн грн. Ця допомога вже розподілена між закладами охорони здоров`я регіону. Дякуємо Фонду за допомогу, підтримку та співпрацю. Усе буде Україна!" – сказав заступник директора Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Олександр Світлий.

Інші пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди похилого віку та з особливими потребами, вимушені переселенці.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Нагадаємо, що від початку війни Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.