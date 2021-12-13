Фото дня. Возле станции "Академик Вернадский" пингвинов засыпало снегом прямо на гнездах

Пингвины даже не думают покидать свои гнезда. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпало рекордное в этом году количество снега – 262 см. Он буквально засыпал гнезда пингвинов, которые сейчас высиживают яйца.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
С 1 декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег идет почти постоянно, и по прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может еще увеличиться.
"Конечно, такая погода разнообразит жизнь не только полярников (потому что нужно изрядно махать лопатой, чтобы расчистить даже основные участки), но и их главных соседей – пингвинов. Те гнезда, которые расположены на низменностях, полностью засыпали снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца", – рассказывают полярники.
Фото: Александр Афтенюк
А вот пингвинам, успевшим занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Их засыпало только частично.
Вредит ли это пингвинам
Полярники уверяют, что переживать за засыпанных не стоит, они к этому приспособлены.
Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу. Кроме того, они очень прыткие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч!
Уже появились первые пингвинята
Детеныши пингвинов появились на мысе Марина вблизи станции и с другой стороны – на мысе Пингвин-Пойнт.
Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через пару дней они меняются.
Раньше мы писали:
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