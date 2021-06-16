Фото ночи. В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Сирии женщиной и детьми

Украинку и семерых детей, которых вывезли из сирийского лагеря для семей воевавших на стороне ИГИЛ, встречал министр обороны Украины

В Украину в ночь на среду, 16 июня, прибыл самолет с эвакуированной из Сирии семьей – украинкой и ее семью детьми.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Влада Цимбаленко.

Прибытие в Киев эвакуированных из Сирии / Фото: Сегодня

Самолет, который прилетел около 2 часов ночи, встречали министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Прибытие в Киев эвакуированных из Сирии / Фото: Сегодня

Реклама

В Сирии женщина и дети три года жили в лагере "Аль-Холл", где удерживают тысячи женщин с детьми, чьи мужья воевали на стороне террористической организации "Исламское государство".

Эвакуированная из Сирии семья / Фото: Сегодня

Это уже вторая группа женщин и детей, эвакуированных в Украину. Всего на данный момент уже вернули 15 женщин и детей.

Напомним, 31 декабря 2020 года в Украину из сирийского плена вернулись две женщины и семеро детей. Тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что это была настоящая спецоперация, которая сопровождалась большими трудностями, а граждане Украины находились в Сирии в адских условиях.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: