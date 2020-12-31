В Украину из сирийского лагеря вернули двух женщин и семерых детей

Вечером, 31 декабря, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с двумя женщинами и семью детьми – гражданами Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц в Сирии.
Об этом сообщает "Интерфакс".
К возвращению украинцев причастны представители Службы безопасности, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел.
По информации СМИ, в операции также были привлечены партнерские спецслужбы, в том числе США и Ирака.
Работа над освобождением украинок и детей продолжалась два года.
Напомним, в Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение "Исламское государство".
Ранее СБУ задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске Интерпола.
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