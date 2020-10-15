СБУ в Одессе задержала террориста ИГИЛ: готовил транзит боевиков

Наемник прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке

СБУ задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который пребывал в международном розыске Интерпола.

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Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что в Украину нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке и был причастен к терроризму.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства", однако во время спецоперации был задержан сотрудниками СБУ.

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Напомним, 9 сентября в Киеве сотрудники СБУ задержали одного из главарей "Исламского государства", также пребывавшего в международном розыске. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, а также занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

Также напомним, что в Киевской области в результате совместной спецоперации СБУ, МВД Грузии и ЦРУ США был задержан один из ключевых руководителей ИГИЛ.

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