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Пирожки с червями и чебуреки с туалетным душком: как не стать жертвой опасного фастфуда

28 июля, 18:55

Ирина Ковальчук

Сомнительный сервис на остановках без разрешительных документов остается особенностью Украины.

Коллаж "Сегодня"

Сомнительный сервис на остановках без разрешительных документов остается особенностью Украины. Бывшему сумчанину, которой уже пять лет живет в Ирландии, а сейчас путешествует по Украине, довелось попробовать булочку с червями. Такой опасный фастфуд он купил на остановке в Пирятине, хотя планировал перекусить сосиской в тесте.

Об этом говорится в сюжете Олеся Боровика и Александра Алексеенко новостей "Сегодня".

"Мне показалось, что в середине макароны. Я подумал, почему сосиска с макаронами. Я надломил и не мог поверить. Это были опарыши или черви! Они не двигались. Видимо после микроволновки", – вспоминает Олег.

Необычное блюдо Олег приобрел, когда вместе с женой ехал в аэропорт Борисполь. По дороге они остановилась в Пирятине и на остановке заказали кофе с местной выпечкой.

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Таких точек много в украинских городах. Например, в Киеве жарят чебуреки прямо возле туалета. Продавщица Галина утверждает, что ее товар свежий, а за 10 лет работы здесь у нее много постоянных клиентов. И никаких документов у Галины нет ни на пекарню, ни на ее продукцию.

"На каждом месте реализации должен быть сопроводительный документ. Чебуреки, беляши, расстегаи, пирожки с мясом, ливером... должны храниться при температуре от 3 до 6 градусов не более трех часов", – рассказывает Татьяна Лубенская, начальница Управления безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы в Сумской области.


В законе " О защите прав потребителей " указано, что на каждой точке реализации продукции должны быть:

"Продажа товаров, на которых срок годности не указан или указан с нарушением требований нормативно-правовых актов, а также товаров, срок годности которых истек, запрещается", говорится в законе.

Напомним, что в начале июля жительница Херсона приобрела в магазине колбасу с червями.

А год назад в Украину завезли апельсины с беспозвоночными в середине.

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