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Пиріжки з хробаками та чебуреки з туалетним душком: як не стати жертвою небезпечного фастфуду

28 липня, 18:55

Ірина Ковальчук

Сумнівний сервіс на зупинках без дозвільних документів залишається особливістю України

Колаж "Сегодня"

Сумнівний сервіс на зупинках без дозвільних документів залишається особливістю України. Колишньому сумчанину, якій вже п'ять років мешкає в Ірландії, а нині подорожує Україною, довелося скуштувати булочку з хробаками. Такий небезпечний фастфудвін купив на зупинці у Пирятині, хоча планував перекусити сосискою в тісті.

Про це йдеться в сюжеті Олеся Боровика і Олександра Олексієнка новин "Сьогодні".

"Мені здалося, що в середині макарони. Я подумав, чому сосиска з макаронами. Я надломив і не мог повірити. Це були опариші, чи хробаки! Вони не рухалися. Мабуть, після мікрохвильовки", – згадує Олег.

Незвичайну страву Олег придбав, коли разом з дружиною їхав в аеропорт "Бориспіль". Дорогою вони зупинилася у Пирятині і на зупинці замовили каву з місцевою випічкою.

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Таких точок багато в українських містах. Наприклад, у Києві смажать чебуреки прямо біля туалету.
Продавчиня Галина переконує, що її товар свіженький, а за 10 років роботи тут має багато постійних клієнтів. І ніяких документів у Галини немає ні на пекарню, ні на її продукцію.

"На кожному місці реалізації має бути супровідний документ. Чебуреки, біляші, розтягаї, пиріжки з м’ясом, лівером… повинні зберігатися за температури від 3 до 6 градусів не більше трьох годин", – розповідає Тетяна Лубенська, начальниця Управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби в Сумській області.


В законі "Про захист прав споживачів" зазначено, що на кожній точці реалізації продукції повинні бути:

"Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється", сказано в законі.

Нагадаємо, що на початку липня мешканка Херсону придбала в магазині ковбасу з хробаками.

А рік тому в Україну завезли апельсини з безхребетними всередині.

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