Где пройдут дожди в Украине: прогноз погоды на 16 октября (карта)

В Украине осенняя погода / Фото: Коллаж: Сегодня
В субботу, 16 октября, погода в Украине будет солнечной и теплой. Температура воздуха прогреется до 12-16 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Самая теплая погода будет на Юге и Востоке – в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях обещают до 16 градусов тепла.
А вот холоднее всего будет в северной части. В частности, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют 11-13 градусов. В Одессе тоже будет холодно – 10-12 градусов тепла.
На Закарпатье столбики термометра поднимутся до 15 градусов. Жителям Запада также придется смириться с холодом. Температура воздуха там прогреется только до 11-13 градусов.
В Киеве будет тепло. Синоптики прогнозируют, что в столице термометры покажут 12-14 градусов.
Дождь обещают синоптики в Виннице, Чернигове, Черкассах, Кропивницком и Сумах.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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