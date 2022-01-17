Где в Украине окунуться в прорубь на Крещение – адреса

Спасатели утверждают, что в ледяной воде запрещено купаться без подготовки / Коллаж "Сегодня"

В среду 19 января украинцы будут отмечать народно-христианский праздник Крещение. Традиционно он сопровождается купаниями в проруби. Специально к празднику в городах оборудуют несколько купален с освященной водой, где все желающие смогут безопасно искупаться.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, где можно будет купаться на Крещение в разных городах Украины.

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Днепр

В Днепровском горсовете выбрали 4 локации, где можно будет окунуться:

Парк Сагайдак;

Монастырский остров;

Приднепровский парк;

Озеро на Красном Камне.

На всех местах организуют подходы к воде, а также установят палатки для обогрева. На локациях будут дежурить спасатели.

Также окунуться на Крещение можно будет в комплексе Bartolomeo Best River Resort. В этот день там организуют арт-программу, выступление диджея и будут локации с уличной едой и напитками. Вход свободный с 07:00.

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Окунуться можно и на территории культурно-этнографического центра "Січ". Всех желающих приглашают на 11:00, в это время пройдет совместная молитва. Вход бесплатный.

Львов

Для празднования в городе оборудовали три локации, где гости и жители города смогут окунуться:

парк "Ореховый гай" на ул. Владимира Великого;

парк "Погулянка" на ул. Вахнянина;

озеро в городе Винники, который находится в подчинении Львовского горсовета.

На всех местах также будут находится спасатели.

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Одесса

Традиционно места для праздничного окунания будут находиться на городских пляжах. Основные мероприятия будут происходить на пляже "Ланжерон", который уже готовят к празднику. На месте постоянно будут дежурить спасатели и водолазы.

Также традиционно купания организуют на пляжах:

16 станция Большого фонтана;

Лузановка.

Крещенские купания пройдут с 08:00 до 20:00.

Харьков

Окунуться на праздник можно в источнике в Саржином Яру. Эта локация является самой популярной в городе. Вход бесплатный. Служба пройдет с 09:00 до 14:00.

Также традиционно можно будет окунуться в Алексеев источник. Этот источник один из самых старых в городе. Вход также бесплатный, а служба пройдет с 11:00 до 16:00.

В прорубе в экопарке Фельдмана 19 января проведут крещенская церемония освящения воды. Также можно окунуться в крещенской проруби, которая расположена в Триозерье. Вход бесплатный.

Запорожье

В городе будет всего два места для купания и освящения воды на Крещение: Центральный и Правобережный пляжи.

Во время праздника на месте будут дежурить спасательные и медицинские службы.

Советы от спасателей

Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:

купаться в присутствии медиков и спасателей,

после купания разогреться и выпить горячего чаю,

находиться в воде можно только 10 секунд,

нельзя пить алкоголь перед погружением,

выбирать водоем с безопасным спуском.

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