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Грехи не "смываются"? ПЦУ развеяла миф о купании на Крещение

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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17 января, 14:14
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На праздник в водоемах страны каждый год устраиваются массовые ныряния и купания
Купаться в проруби не подготовленным для этого людям может быть опасно / Коллаж "Сегодня"
Купаться в проруби не подготовленным для этого людям может быть опасно / Коллаж "Сегодня"

В среду 19 января украинцы будут отмечать народно-христианский праздник Крещение. Однако традиция купания в проруби на праздник не имеет ничего общего со "смыванием" грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

Об этом сообщает Православная Церковь Украины.

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Почему это миф?

Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было.

"Как грешные люди могут "подражать" Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, "подогреваться" спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду. И почему-то "обязательно надо" погрузиться трижды и перекреститься перед погружением", – утверждают в ПЦУ.

Опасно купаться в проруби не подготовленным для этого людям.

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"А что касается "смывания" грехов, то напомним: погружение в прорубь не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души", – добавили в ПЦУ.

Как святят воду на Крещение

Считается, что в этот день вода становится святой, целебной и даже меняет свои свойства. Люди издавна верили, что ею можно окропить жилье, людей и животных, снять порчу или сглаз и даже избавиться от недугов.

Проводя ритуал, священник погружает в воду крест и произносит молитвы. Ему дана власть испрашивать в особых молитвах и священнодействиях ниспослания на воды благодатных даров Божьих.

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Считается, что в Крещение вся вода в водоемах и даже водопроводе становится святой. Но все же есть разница. Освященная в храме вода не утрачивает свою силу даже спустя время, в отличие от воды в водоеме, которая получает благодать лишь на время праздника.

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