ГИА в форме ЗНО-2022. Мы собрали все, что нужно знать о тестировании и регистрации

Что нужно знать абитуриентам о ВНО-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

1 февраля в Украине началась регистрация на ВНО-2022. Хотя обязательных предметов для поступления в вузы этом году нет, некоторые придется здавать в любом случае. Часть тестов засчитают как государственную итоговую аттестацию.

"Сегодня" собрали, что нужно знать выпускникам и родителям.

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Сдать ГИА в форме ВНО с обязательными предметами должны выпускники школ 2022 года, а также студенты профтехучилищ и колледжей, которые в этом году получают полное среднее образование.

Какие экзамены нужно сдавать:

украинский язык или украинский язык и литература (для ГИА засчитывается только часть теста по языку);

математика – уровень стандарта или профильный (если в школе углубленно изучали предмет);

история Украины или иностранный язык – английский, немецкий, французский, испанский;

четвертый предмет на выбор.

Для ГИА можно выбрать и историю, и иностранный язык. При регистрации предметов, оценка из которых пойдет и для ГИА, нужно указать, что по ним нужна оценка по 12-балльной шкале. Относительно шкалы 100-200 баллов – ее нужно указывать, если этот предмет будет обязательным для поступления.

Документы для регистрации:

Копия первой страницы паспорта. Поскольку у нвнешних школьников нет в ID-карте серии паспорта, в регистрационной форме поле "серия" нужно оставить пустым.

Фото для документов 3х4 см. Снимок должен соответствовать возрасту участника.

Регистрационная карта – ее можно заполнить онлайн на сайте УЦОКО или попросить помощи у человека, ответственного за регистрацию в учебном заведении. Карту нужно распечатать, заполнить поле для заявления и вклеить фото.

Какие еще документы могут пригодиться?

Если участнику нужны особые условия в пункте тестирования из-за состояния здоровья, нужно предъявить медицинскую справку по форме № 086-3/о.

Если в документах есть разногласия в персональных данных – копию свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о разводе;

Если документы на иностранном языке – копию нотариально заверенного перевода документов на украинский язык. В таких копиях нужно написать "Согласно оригиналу", свои инициалы и фамилию, дату заверения и подпись.

Участники из оккупированного Крыма или зоны ООС должны подать:

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