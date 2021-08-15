Гибель мэра Кривого Рога Павлова. Стало известно, кто временно займет его кресло

После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга народа").

Об этом сообщил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Что известно о Котляре

Александр Котляр родился в 1972 году, он проживает в Кривом Роге.

Руководит одним из городских рынков – ООО "Дзержинский рынок Трампарк".

17 декабря стал секретарем горсовета. Его кандидатура была единственной, ее предложил мэр Константин Павлов. За Котляра проголосовали 46 депутатов, против – 0. В тайном голосовании приняли участие 48 депутатов.

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Что известно о смерти Павлова

Мэр погиб в воскресенье, 15 августа. Сообщение в полицию поступило около 16:00.

По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его собственного дома.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас на месте работают правоохранители и криминалисты. Устанавливают свидетелей происшествия, осматривают двор. Отмечается, что на место также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве нашли застреленным народного депутата.

Также напомним, в Новомосковске Днепропетровской области умер депутат местного горсовета Андрей Александрович, который пострадал во время взрыва и пожара в своей квартире.

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