Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку – СМИ

Крищенко возглавляет Главное управление национальной полиции в Киеве с декабря 2015 года

Крищенко с 2015 года возглавлял киевскую полицию / Фото: Facebook

Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности. Об этом пишут Вести со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

Генерал полиции третьего ранга Крищенко возглавляет Главное управление Национальной полиции в Киеве с декабря 2015 года. Также он является заместителем главы Нацполиции Украины.

В общем он работает в органах МВД с 1992 года, когда в Горловке начинал милиционером патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который работал с Аваковым с 2014 года.

Кроме того, Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

На их место пришли новые заместители, но уже Дениса Монастырского: Мэри Акопян (была ранее директором департамента международного сотрудничества МВД) и Богдан Драпъят (возглавлял секретариат правоохранительного комитета Верховной Рады, руководителем которого до перехода в МВД был Монастырский).